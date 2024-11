Sky - Il Napoli cerca un difensore, non sarà Skriniar: c’è un identikit

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte delle ultime sul mercato del Napoli

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte delle ultime sul mercato del Napoli: “Il Napoli vuole prendere un difensore a gennaio, non un centrocampista. L'identikit è questo: serve un centrale che sappia stare in panchina ma che sia più pronto ed affidabile di chi adesso è in rosa, quando chiamato in causa: si va verso un prestito, cercando tra i difensori che non giocano all'estero in questo momento, perché chiusi da altri compagni.

Non sarà Skriniar, per mille motivi: economici e non solo. Potrebbe giocare più a Napoli che a Parigi, ma dovrebbe arrivare qualcuno di diverso. Il Napoli sta cercando un'opportunità. Kiwior? E' uno dei nomi, la duttilità è un elemento che il Napoli cerca: meglio qualcuno che sappia agire in più ruoli. E' sicuramente uno dei nomi che il club azzurro monitora: ha il profilo giusto e conosce già il campionato italiano”.