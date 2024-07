Sky - Inter, Hermoso difficile: ora spunta lo svincolato Rodriguez

vedi letture

L'Inter è alla ricerca di un difensore centrale di piede mancino e uno dei nomi che piacciono ai nerazzurri è Mario Hermoso, che è anche un obiettivo del Napoli. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, il difensore spagnolo è però un affare complicato per i Campioni d'Italia in carica.

Così l'Inter sta già preparando delle alternative: il profilo più caldo delle ultime ore è quello di Ricardo Rodriguez. Il classe 1992 si è svincolato dal Torino lo scorso 30 giugno, dopo quattro stagioni in maglia granata, e ha disputato un'ottimo Europeo con la svizzera: rappresenterebbe una scelta adatta ma a costi moderati. C'è poi la pista Jakub Kiwior: l'ex Spezia è in uscita dall'Arsenal ma l'operazione sarebbe fattibile per i nerazzurri solo se i Gunners aprissero a un prestito.