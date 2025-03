Sky - Napoli a caccia di un attaccante: c’è un identikit preciso

vedi letture

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte delle ultime sul mercato del Napoli: "Lucca, sfida Inter-Napoli? È un ottimo prospetto, non so se può già fare il titolare in una grande squadra, dipende da lui e da chi si trova davanti. All'Inter farebbe il terzo, a Napoli bisognerà capire cosa succede con Raspadori, se si tornerà al 4-3-3, ma comunque farebbe la riserva di Lukaku.

Un attaccante il Napoli lo acquisterà, serve un alter ego di Lukaku che sia più continuo di Simeone e che possa integrarsi anche con Raspadori. Kean sarebbe un'ottima soluzione ma al momento non abbiamo riscontri di una chiacchierata del Napoli per il giocatore mentre per Lucca qualcosa c’è”.