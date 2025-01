Podcast Sky - Napoli a caccia di un centrocampista: l’identikit è ben preciso

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto il giornalista Sky, Luca Marchetti.

Il Napoli cosa sta cercando in questo calciomercato?

“Il Napoli sta cercando un centrocampista con caratteristiche precise: un assaltatore dell’area avversaria. Per questo motivo si sta parlando di Pellegrini o Fagioli o Fazzini. Il mercato di gennaio è una situazione che va studiata perché non è semplice migliorare una squadra che è prima in classifica. Resta comunque il fatto che non c’è urgenza nel fare acquisti perché Conte ha comunque dimostrato di riuscire a trovare soluzioni interne come con Raspadori”.