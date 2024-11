Sky - Napoli a caccia di un difensore per gennaio: Itakura resta nei radar, ma c’è un ostacolo

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte delle ultime sul mercato del Napoli

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte delle ultime sul mercato del Napoli: “Un difensore deve arrivare, è la cosa più urgente che deve fare il Napoli e per questo è attivo su questa situazione. Credo che Itakura sia un profilo preso in considerazione dal Napoli sul mercato, ma resta ancora da capire se possa muoversi nella sessione invernale di trasferimenti e cosa ne pensi la sua società di appartenenza, che potrebbe decidere di non privarsene subito: l'ostacolo è quello”.