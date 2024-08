Ultim'ora Sky - Osimhen escluso: non solo Psg sul nigeriano, torna in ballo l'Arsenal

Il nigeriano è fuori dal progetto del Napoli e non è stato convocato per la sfida delle 21.15 al Maradona.

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Modena, match valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia ed esordio ufficiale degli azzurri di Antonio Conte a quale non prenderà parte Victor Osimhen. Il nigeriano è fuori dal progetto del Napoli e non è stato convocato per la sfida delle 21.15 al Maradona.

Sulle tracce di Osimhen resta il PSG, ma potrebbe tornare in ballo anche l'Arsenal. Discorso diverso quello dell'Arabia Saudita, che continua a seguire il centravanti ma il cui progetto non lo convince a pieno. A riferirlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mecato Sky Gianluca Di Marzio.