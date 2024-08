Ufficiale Napoli-Modena, le formazioni: Conte conferma modulo e titolari, Raspadori centravanti

Antonio Conte per l’esordio ufficiale conferma sistema di gioco e titolari provati in ritiro a Castel di Sangro.

Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Modena, match valevole per i 32esimi di Coppa Italia. Antonio Conte per l’esordio ufficiale conferma sistema di gioco e titolari provati in ritiro a Castel di Sangro. Nel 3-4-2-1 schierato dal tecnico azzurro: tra i pali confermato Meret. Difesa a tre composta da Rrahmani centrale, Di Lorenzo e Buongiorno braccetti. Sulle corsie esterne Mazzocchi a destra e Spinazzola a sinistra, in mediana completano il centrocampo Anguissa e Lobotka. Davanti Raspadori è il centravanti, alle sue spalle Politano e Kvaratkshelia.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobokta, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte.

MODENA (3-5-1-1): Gagno; Caldara, Zaro, Pergrefti; Cotali, Magnino, Battistella, Santoro, Idrissi; Palumbo; Gliozzi. All. Bisoli.