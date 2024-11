Sky - Piace Dorgu, ma c’è concorrenza delle big inglesi e il Lecce spara altissimo: la cifra

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte: “Dorgu può davvero andare al Napoli? Io so una cosa: a Lecce sono certi di fare la plusvalenza più alta di sempre dell'era Corvino. Poteva andare al Tottenham e al Chelsea l'anno scorso, il ragazzo, e il Lecce potrebbe venderlo a 40-50 milioni di euro. Patrick è un predestinato.

In un'intervista recente che ho realizzato con l’ex tecnico salentino Gotti, l’allenatore mi ha confidato che ‘’Dio ha voluto che lui giocasse a calcio’. Ha mezzi tecnici e fisici infiniti. Chi lo vuole, insomma, deve tirare fuori almeno tanti soldi. Che piaccia al Napoli non c'è dubbio, ma interessa a tutte le 'big', soprattutto le inglesi, che guardano con attenzione ad un giocatore come lui: un giovanissimo, bravo nel tridente e che può agire anche più dietro, capace persino di segnare”.