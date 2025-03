Sky - Quattro colpi per la Champions: nel mirino tutti giocatori di Serie A

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, esperto di mercato, ha parlato a Radio Marte delle mosse del club azzurro in vista della prossima estate con la costruzione della squadra pronta a tornare in Champions League. In difesa il primo nome è Gatti della Juventus.

"Il Napoli vuole prolungare Anguissa ma manca l'accordo, certamente a centrocampo il Napoli interverrà: l'obiettivo è una mezz'ala di qualità, poi eventualmente si sostituirà Anguissa, qualora andasse via. Veiga mi pare strano, dopo che due anni fa preferì l'Al Ahli al Napoli, credo sia più credibile Frattesi. Lucca e Lookman sono i preferiti del Napoli per l'attacco. Ovviamente c'è da capire quale modulo farà Conte. Il 3-5-2 favorisce Raspadori".