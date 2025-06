Al Pisa piacciono tanti esuberi del Napoli: da Simeone a Zerbin, i nomi

Il Pisa vuole fare compere in casa Napoli. Il sodalizio neopromosso in Serie A va incontro a una vera e propria rivoluzione dell'organico, anche perché l'allenatore è ormai cambiato: Filippo Inzaghi, dopo la promozione, ha lasciato il club, che ha poi scelto un altro Campione del Mondo 2006 per sostituirlo, ossia Alberto Gilardino. E adesso la compagine toscana sta dragando il mercato.

Vuole acquistare in casa Napoli, dicevamo. Già, perché come scrive il portale Calciomercato.com in azzurro ci sono diversi profili che stuzzicano il Pisa, soprattutto in attacco. Giovanni Simeone sarebbe il centravanti dei sogni ma l'operazione è complessa (suo padre Diego Pablo - ora allenatore dell'Atletico Madrid - ha giocato a Pisa dal 1990 al 1992 ai tempi dell'ultima volta in Serie A con il presidente Romeo Anconetani).

Ma non è finita qui. Per le fasce d'attacco al Pisa interessa anche Alessio Zerbin, rientrato al Napoli dopo i sei mesi in prestito al Venezia (c'è un obbligo di riscatto condizionato alla salvezza, ma i lagunari sono retrocessi). Per le fasce di difesa, invece, il mirino è puntato su un altro partenopeo: Pasquale Mazzocchi, che potrebbe essere in uscita dal Napoli.