Pubill accostato al Napoli: l'entourage non si sbottona in diretta radio

Ciro Caruso, membro dell’entourage Pubill, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “ Pubill? Non metto bocca (ride ndr.), Ramadani è il numero uno al mondo e se ne occupa lui. Nunez? Mi auguro giochi nel Napoli l’anno prossimo".

Caruso è membro anche dell'entourage di Federico Chiesa, assistito come Pubill da Fali Ramadani. E anche in questo caso l'operatore di mercato non si sbottona: "Chiesa al Napoli? Non lo so, qui ci pensa sempre Ramadani”.