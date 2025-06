Ndoye-Lang, da Bologna: "Il PSV per sostituire l'olandese guarda in casa nostra"

Il Napoli continua a monitorare Sam Beukema e Dan Ndoye, rispettivamente difensore centrale ed esterno offensivo del Bologna. Già diversi sono stati i contatti con il club felsineo per provare a prendere almeno uno dei due, in due trattative che risultano essere slegate.

Da Bologna raccontano così le ultime: "Il Napoli prosegue il pressing su Beukema e Ndoye , ma intanto per le fasce è vicino anche a Noa Lang del Psv Eindhoven: per sostituirlo gli olandesi avrebbero fatto un sondaggio per Karlsson , che piace anche al Genoa", si legge sul Corriere di Bologna.