Musah si è arenato (per ora?): c'è un club inglese che lo vuole

Il Milan si prepara a sfoltire la propria rosa in vista della prossima stagione, e tra i nomi in uscita con ogni probabilità figura quello di Yunus Musah. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista americano è destinato a lasciare i colori rossoneri quest'estate, nonostante l'interesse del Napoli per lui si sia molto raffreddato.

Il futuro di Musah è stato oggetto di discussione già qualche settimana fa, quando era stato a un passo dagli azzurri prima che la trattativa si arenasse. Ora un nuovo club si sarebbe inserito sulle sue tracce: si tratta del Nottingham Forest. La società inglese avrebbe già effettuato un sondaggio, informandosi sulla situazione del giocatore. L'interesse del Forest potrebbe aprire una nuova pista per il futuro di Musah, che cerca maggiore continuità e un ruolo di primo piano.