Sprint per Gutierrez: il Napoli vuole chiudere per il terzino spagnolo

vedi letture

Il Napoli è pronto allo strappo decisivo per portare Miguel Gutierrez, terzino sinistro classe 2001 del Girona, protagonista di un’ottima stagione nella Liga. Stando, infatti, a quanto riportato da Il Mattino, gli agenti del giocatore si vedranno con i dirigenti del club spagnolo per chiedere il prezzo del cartellino, perché con i partenopei l'accordo già è stato trovato per i prossimi cinque anni. Il Girona detiene solo il 50% dei diritti economici sul giocatore, mentre l’altro 50% appartiene al Real Madrid, che ha mantenuto una clausola di riacquisto valida fino alla fine di giugno.

