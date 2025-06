Osimhen-Galatasaray, il vice presidente: "Aumentano le possibilità che resti con noi"

vedi letture

Se c'è un club ad attirare l'attenzione in questa sessione di mercato è certamente il Galatasaray, club turco che nella stagione ormai chiusa da campione di Turchia ha potuto giovare dei prestiti di due giocatori ben noti alla Serie A, ossia Victor Osimhen del Napoli e Alvaro Morata del Milan. A questo proposito il vicepresidente del Galatasaray, Ibrahim Hatipoglu, ha dichiarato: "Morata è un nostro giocatore in prestito e continuerà il suo contratto con il Galatasaray. Era a Yenikapi, dove si è celebrato il titolo. Ma ha avuto un piccolo problema con suo figlio e se n’è andato per evitare ulteriori problemi. Questo tipo di discussioni non ha valore. Ha festeggiato il campionato anche sui suoi social. È uno dei nostri giocatori più importanti".

Quanto a Osimhen invece? È noto che il Galatasaray stia facendo di tutto per convincere il giocatore a rimanere a Istanbul, anche con un ingaggio da 16 milioni annui, mentre l'Al Hilal insiste e l'attaccante nigeriano vorrebbe rimanere in Europa. "Quando ci hanno proposto Osimhen - ha dichiarato Hatipoglu -, non avevamo bisogno di un attaccante, ma il nome proposto era Osimhen. Lo abbiamo acquistato in due giorni. Abdullah Kavukcu, responsabile dei trasferimenti, sta gestendo il processo relativo a Osimhen insieme all’agente italiano George Gardi. Non è un processo facile. Ogni giorno che passa aumentano le probabilità che Osimhen resti al Galatasaray”, le parole riportate dal quotidiano AS.