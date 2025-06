Sanè sceglie i soldi turchi: pronto alla firma col Galatasaray

Leroy Sané è pronto per una nuova sfida. L'esterno offensivo tedesco, sotto contratto con il Bayern Monaco dal 2020 e in scadenza a breve (30 giugno), masecondo quanto riportato da Sky Sport DE ha deciso di chiudere la porta dietro di sé e salutare una volta per tutte il club bavarese al termine di questa stagione.

L'ex Manchester City è atteso in Turchia, al Galatasaray, dove lo aspetta un contratto triennale. Le trattative per l’accordo, riferisce l'emittente satellitare, stanno procedendo positivamente e tutto lascia credere che l'affare andrà in porto. A monte dunque i tentativi del Bayern di strappare il sì di Sané per rimanere a cifre d'ingaggio più contenute. Invece il club di Istanbul si è spinto ad offrirgli un salario da 10-12 milioni di euro annui e netti.