Napoli-Musah, non una sorpresa: Conte lo chiese gia l’anno scorso

vedi letture

Il Napoli è molto vicino ad acquistare Yunus Musah dal Milan, una trattativa portata avanti a fari spenti negli scorsi giorni e che si potrebbe chiudere davvero a breve, per una cifra non inferiore ai 25 milioni di euro. Sull'operazione c'è innanzitutto il benestare di Antonio Conte, che apprezza molto il centrocampista statunitense.

Non si tratta però di una sorpresa. Infatti, l'allenatore del Napoli aveva chiesto Musah al Milan già nella finestra estiva di calciomercato 2024/25: "Nel mirino degli azzurri c'è anche Yunus Musah, classe 2002 del Milan, che potrebbe arrivare come potenziale rinforzo per il centrocampo", è quanto si scriveva il luglio scorso.