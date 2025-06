Retroscena Musah: svelato perché Conte l’ha richiesto fortemente

Yunus Musah è sempre più vicino al Napoli. Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, ha riferito un retroscena di mercato legato alla trattativa per il centrocampista statunitense: "Il Napoli vuole chiudere al più presto per Musah. E’ un giocatore che da quanto abbiamo raccolto è voluto da Antonio Conte per caratteristiche, duttilità, può essere utile anche per alcuni cambiamenti tattici durante la stagione visto le tante competizione perché Conte lo vede in diverse posizioni. E’ diverso infatti dagli altri che il Napoli tratta".

