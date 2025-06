Musah il secondo acquisto del Napoli: è una richiesta di Conte, le cifre

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 09:10 In primo piano

L’operazione è praticamente ai dettagli, Yunus Musah sarà il secondo rinforzo del Napoli in questa sessione di mercato., Arrivano conferme sull'imminente chiusura dell'affare col Milan per il centrocampista voluto da Antonio Conte. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera oggi in edicola, il Milan valuta Yunus Musah circa 25 milioni di euro ed il Napoli è pronto ad accontentarlo.

Anche secondo le informazioni raccolte da Repubblica, l'affare è ormai avviato alla conclusione e presto Musah sarà un nuovo calciatore del Napoli: "La trattativa è ben avviata. L’accordo dovrebbe chiudersi su una cifra compresa tra i 22 e i 25 milioni di euro e nei prossimi giorni dovrebbe esserci la fumata bianca" si legge sul quotidiano, che sottolinea come il centrocampista statunitense classe 2002 è stato richiesto direttamente da Antonio Conte per rafforzare la mediana azzurra.