Spunta Bonny per l’attacco, giovane rivelazione del Parma: concorrenza di altri due club di A

Sirene dalla Serie A per Ange-Yoan Bonny, giovane attaccante che sta stupendo in Serie B con la maglia del Parma. Secondo quanto riportato da Tuttosport la punta sarebbe finita nel mirino del Torino, con il direttore tecnico dei granata Davide Vagnati che starebbe portando avanti una serie di sondaggi con l'entourage del calciatore, a cui fa capo l'operatore di mercato Federico Pastorello. Come riporta il quotidiano, sull'attaccante crociato non ci sarebbe solo l'interesse del Torino, ma anche di Napoli e Bologna, che da mesi seguono Bonny.

Il Torino vuole anticipare la concorrenza

Il dt Vagnati vorrebbe accelerare, proprio per bruciare la concorrenza: Tuttosport attesta la valutazione attuale del francese tra i 9 e i 10 milioni di euro. A mesi dall'apertura del mercato iniziano già ad intensificarsi le voci attorno ai giovani talenti crociati. Giusto anche ricordare che il club ducale ha di recente esteso il contratto di Bonny fino al 2027 e, forte di questo, senza dubbio non sarà facile da convincere. Quali saranno gli sviluppi futuri? Prima c'è una Serie A da conquistare e questo sicuramente farà la differenza nelle strategie di mercato, riporta Parmalive.com.