Sudakov-Napoli, Dgebuadze annuncia: "Fonti ucraine mi confermano una cosa..."

vedi letture

Il Napoli ha individuato in Heorhij Sudakov il profilo ideale per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Nelle scorse ore si è parlato con insistenza di un'operazione ormai in dirittura d'arrivo tra gli azzurri e lo Shaktar Donetsk, anche il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze conferma le indiscrezioni tramite il suo profilo X: "Ho parlato con il mio collega ucraino. Fonti ucraine confermano che Sudakov-Napoli è al traguardo".