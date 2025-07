Osimhen-Galatasaray, nelle prossime ore a Istanbul: fissato il giorno delle visite

vedi letture

Victor Osimhen è atteso nelle prossime ore a Istanbul per definire il suo trasferimento al Galatasaray. L’attaccante nigeriano, proveniente a titolo definitivo dal Napoli per 75 milioin di euro, sarà accolto con una cerimonia speciale organizzata dal club turco, che da giorni prepara l’evento nei minimi dettagli.

Le visite mediche sono fissate per giovedì e, salvo sorprese, saranno l’ultimo passaggio prima dell’annuncio ufficiale. Il Galatasaray si prepara così ad accogliere il colpo più importante non solo della sua storia recente ma per tutto il campionato turco. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto.