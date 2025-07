Cheddira-Paok, Sky: rilancio dei greci! Vogliono chiudere l’operazione

vedi letture

Il PAOK Salonicco spinge per chiudere l’operazione Walid Cheddira, con un nuovo rilancio per convincere il Napoli a cedere l’attaccante classe 1998. Il club greco segue da tempo il giocatore e ora punta a definire l’affare nei prossimi giorni. La volontà è quella di riuscire a chiudere l'operazione con il club di De Laurentiis.

Nel frattempo, nella giornata di oggi – martedì 29 luglio – c'è stato anche un contatto tra Napoli e Verona, a conferma di come l'interesse attorno a Cheddira sia concreto. Reduce da una stagione in prestito all’Espanyol con 22 presenze, il marocchino resta un nome caldo in uscita. A riferilro sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.