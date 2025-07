Casting per l'esterno, Tmw: in risalita Kevin dello Shakhtar, le 7 alternative

vedi letture

Il Napoli continua la ricerca di un nuovo esterno offensivo dopo l’addio di Kvaratskhelia e il mancato arrivo di Dan Ndoye, ormai destinato al Nottingham. Nonostante l’ingaggio di Noa Lang, il club vuole un ulteriore rinforzo per accontentare le richieste di Conte. Antonio Nusa resta uno dei preferiti, ma il Lipsia chiede 50 milioni, cifra considerata troppo alta. In ascesa le quotazioni di Kevin dello Shakhtar Donetsk, reduce da ottime prestazioni in Europa League contro il Besiktas, con una doppietta in Turchia che ha permesso agli ucraini di passare il turno. Il club ucraino, però non sembra intenzionato a cederlo subito, vorrebbe tenerlo un'altra stagione

Restano in lista anche nomi dalla Premier League come Sterling e Grealish, sebbene con stipendi proibitivi. C'è anche Alejandro Garnacho, già obietitvo nella sessione di gennaio. Più defilate le piste che portano a Schade del Brentford e Tzolis del Club Bruges, con quest’ultimo che rappresenterebbe una scelta diversa dal punto di vista della filosofia. Esclusa, almeno per ora, l’ipotesi Laurienté del Sassuolo. A riferirlo è Tuttomercatoweb.