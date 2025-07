Il Napoli monitora Kevin: lo Shakhtar lo valuta 30mln, sul brasiliano anche la Roma

vedi letture

Il Napoli resta vigile sulla situazione di Kevin, esterno dello Shakhtar Donetsk valutato circa 30 milioni di euro dal club ucraino. Il giocatore, dal canto suo, richiede un ingaggio compreso tra i 2,5 e i 3 milioni di euro annui. Si tratta di una pista concreta per gli azzurri, che cercano un rinforzo offensivo sulla fascia dopo il mancato arrivo di Ndoye e l’uscita di Kvaratskhelia.

Anche la Roma è interessata al brasiliano, ma per muoversi concretamente dovrebbe prima cedere Dovbyk. L’attaccante ucraino piace al Besiktas, ma i giallorossi attendono una proposta economica significativa per valutare la cessione. L'evolversi della situazione in uscita sarà determinante per l'assalto romanista all’esterno dello Shakhtar. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista di Radio Crc Marco Giordano.