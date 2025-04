Tmw - ADL aveva offerto 20mln per Ndoye, ma ora vale molto di più

Come scrive Tmw, Dan Ndoye ieri sera ha fatto ammattire la difesa del Napoli. Al netto del gol, bellissimo, che ha fissato il punteggio sul definitivo 1-1, l'attaccante svizzero nella ripresa ha mandato in tilt Giovanni Di Lorenzo con le sue continue accelerazioni.

Dan Ndoye era anche uno dei calciatori presi in esame proprio dal Napoli a gennaio per sostituire Khvicha Kvaratshelia. Non la prima scelta (Alejandro Garnacho), né la seconda (Karim Adeyemi), ma uno dei nomi valutati dal direttore sportivo Giovanni Manna per una casella occupata male solo nelle ultime ore. Il club partenopeo era pronto a presentare un'offerta da 20 milioni di euro per acquistare il laterale svizzero, ma la trattativa col Bologna non è mai decollata. In primis perché la società rossoblù non voleva perderlo a stagione in corso, si sarebbe seduto attorno a un tavolo solo per valutare offerte da 30 milioni in su. Ma poi perché Ndoye non era profilo che convinceva particolarmente Antonio Conte.

A posteriori, una valutazione errata. Perché Ndoye a vederlo ieri con i suoi strappi, coi suoi uno contro uno quasi sempre vincenti, ha ricordato proprio Kvara. Calciatore che non valeva 20 milioni di euro, a questo punto nemmeno 30.