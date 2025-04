Tmw - Attaccante ed erede Kvara: sono due i profili monitorati da tempo

vedi letture

Non solo Bonny e Lucca, c'è una terza strada per rinforzare l'attacco del Napoli per la prossima stagione che porta a Hojlund. Lo scrive nel suo editoriale per Tuttomercatoweb il direttore Niccolò Ceccarini: "La punta del Manchester United in realtà è monitorata da tempo anche se il grosso problema in questo caso è l’eventuale richiesta del club inglese. Intanto continua il casting anche per il ruolo di esterno.

Il Napoli tiene vive tante situazioni anche per avere una rosa di opzioni di alto livello sulla quale poter scegliere. E un profilo assolutamente da non trascurare è quello di Ndoye del Bologna, anche lui preso in considerazione nel mercato di gennaio subito dopo la partenza di Kvara al Paris Saint Germain. Lo svizzero si sta facendo notare molto per le prestazioni. E anche i numeri sono dalla sua parte se si pensa che in serie A ha collezionato 27 presenze con 8 gol e 3 assist".