Tmw - Brescianini-Gilmour, nessun affondo: prima servono due cessioni

vedi letture

Il Napoli ha individuato in Billy Gilmour e Marco Brescianini due obiettivi concreti per il centrocampo. Per il primo è stata già presentata un'offerta di 10 milioni di euro, per il secondo gli azzurri hanno superato la concorrenza dell'Atalanta. Al momento però nessun affondo, il club partenopeo deve cedere prima di acquistare e in questo senso i principali indiziati sono Gianluca Gaetano e Jens Cajuste.

A riportarlo è Tuttomercatoweb, che scrive: "Il Napoli è in movimento. Come già ribadito se ci sarà la partenza di Osimhen al suo posto arriverà Lukaku. Le strategie del club azzurro sono molto chiare anche per gli altri reparti. Soprattutto a centrocampo dove potrebbero andare via Gaetano (che piace molto al Cagliari) e Cajuste. In caso di addio di entrambi, i profili in pole position sono due: Gilmour e Brescianini. Per il primo il Napoli si è già fatto avanti ma non ha trovato una risposta positiva dal Brighton, che lo valuta più dei 10 milioni di euro:, cifra invece ritenuta congrua dal club azzurro.

E lo stesso discorso vale per Brescianini. Il Frosinone chiede 12 milioni di euro (il 50 per 100 spetta al Milan), il Napoli ora è in prima linea visto che ha superato anche l’Atalanta ma prima di affondare il colpo dovrà cedere".