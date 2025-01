Tmw - Comuzzo, la Fiorentina non è più così convinta di cederlo al Napoli

vedi letture

Comuzzo-Napoli, frenata confermata quella delle ultime ore. Secondo il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini la Fiorentina sta temporeggiando dinanzi al pressing del club azzurro per il giovane e talentoso difensore di Palladino di anni 19. N

"Non sembra esserci più tutta questa convinzione di venderlo in casa viola, ma la pista è comunque ancora aperta e l'ultima parola su questa cessione scomoda spetterà come sempre al presidente Rocco Commisso". Lo si legge su Tmw.