Tmw - Frattesi, il Napoli spera di ottenere uno sconto dall'Inter

vedi letture

L'Inter chiede 45 milioni per Davide Frattesi, che può lasciare i nerazzurri già a gennaio e che il Napoli ha messo nel mirino. Come scrive Tmw, in Italia c'è anche il club azzurro, che in questo momento sembra preferire Casadei: De Laurentiis comunque si sta muovendo e sta prendendo informazioni, come anche Roma, Tottenham e un'altra società inglese.

La risposta dell'Inter è quella di cui sopra, ma i club interessati confidano in qualche margine di trattativa: il valore di Frattesi a bilancio è di circa 22 milioni di euro, mentre a giugno scenderebbe a 19. In altri termini: anche 35 milioni rappresenterebbero una plusvalenza non indifferente.