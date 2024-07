Tmw - Hermoso resta un’opzione valida, ma Manna deve sbloccare un'uscita: due indiziati

Mario Hermoso resta una opzione per la difesa del Napoli.

Mario Hermoso resta una opzione per la difesa del Napoli. Il centrale spagnolo, svincolato dopo la scadenza del contratto con l'Atletico Madrid, sta valutando in questi giorni la migliore soluzione possibile per il suo futuro e il club partenopeo resta una delle prime opzioni. Il direttore sportivo Giovanni Manna non può però chiudere l'operazione prima di definire un'uscita e, in questo senso, ci sono due indiziati: da un lato Leo Ostigard, dall'altro Natan.

Il difensore norvegese classe '99 in queste ore sta riflettendo sull'offerta del Rennes. Dopo aver perso Pongracic, volato alla Fiorentina, la società bretone ha avanzato una proposta da 6-7 milioni di euro per l'ex calciatore del Genoa che al Napoli può andare bene. La palla è nelle mani del centrale di piede destro che, in questi giorni, sta valutando la proposta.

Ma in uscita c'è anche Natan, centrale brasiliano pagato la scorsa estate dieci milioni di euro più bonus: al momento per l'ex Bragantino non è arrivata nessuna proposta concreta.

Senza un'uscita, insomma, il Napoli che per rinforzare il suo reparto arretrato ha già messo sotto contratto Marin e Buongiorno non potrà affondare il colpo per Hermoso, difensore classe '95 che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. A riferirlo è Tmw.