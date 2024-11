Tmw - Il Napoli segue un talento del Monaco: è un 2002 e gioca esterno d'attacco

C'è un nuovo talento che si sta mettendo in mostra con la maglia del Monaco. Si tratta di Maghnes Akliouche, esterno offensivo classe 2002 cresciuto proprio nel settore giovanile del club monegasco. In questa stagione, fin qui, il giocatore nativo di Tremblay-en-France si era fatto apprezzare soprattutto in Champions League, mettendo a referto due gol e un assist in quattro presenze. Oggi è stato incisivo anche in campionato.

La formazione di Hutter, infatti, nell'anticipo della dodicesima giornata ha avuto la meglio sul Brest grazie a una doppietta (di cui la rete decisiva nel finale) proprio di Akliouche. E su quest'ultimo cominciano a esserci estimatori importanti. Come raccolto dalla redazione di TMW, in Serie A il giocatore è stato visionato da Juventus e Napoli, che lo seguono in vista del prossimo mercato estivo. Piaceva anche alla Roma, prima che prendesse Matias Soulé. In Spagna è forte l'Atletico Madrid e ci sono anche club di Premier. In Francia, infine, lo segue da tempo il PSG.