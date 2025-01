Tmw - Napoli-Comuzzo, l'ultima parola a Commisso: si può chiudere a questa cifra

Il Napoli stringe e prepara l'affondo finale per Pietro Comuzzo (19 anni). Il difensore classe 2005 della Fiorentina è l'obiettivo degli azzurri per rinforzare la difesa in questo mercato di gennaio ed è stata presentata nelle scorse ore una proposta di acquisto di prestito oneroso di 18 mesi a circa 5 milioni di euro, con obbligo di riscatto condizionato fissato a 25.

La proposta ancora non basta agli occhi della Fiorentina, che però sarebbe pronta ad accettare in caso il Napoli si spinga fino a 35. L'ultima parola, in ogni caso, spetterà al presidente Commisso. A riferirlo è Tuttomercatoweb.