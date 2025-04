Tmw - Okafor, il riscatto è di oltre 20 milioni: il Napoli ha deciso sul da farsi

Noah Okafor si è trasferito lo scorso gennaio al Napoli dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto, che ammonta a circa 23 milioni di euro. L'attaccante svizzero però sta faticando a ritagliarsi spazio in squadra: non è mai partito titolare sin qui ed anche come subentrato è stato utilizzato con il contagocce. Così, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il club azzurro avrebbe già deciso sul da farsi: l'opzione di riscatto non verrà esercitata, salvo sorprese il giocatore dovrebbe fare ritorno in rossonero a giugno.