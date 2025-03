Tmw - Zanoli, futuro in bilico: non è scontato l'obbligo di riscatto del Genoa

vedi letture

Alessandro Zanoli, destino in bilico. Sospeso. Secondo quanto raccolto da TMW, la salvezza del Genoa ormai a un passo non è però l'unica condizione per far scattare l'obbligo. C'è infatti anche un'altra condizione legata al numero di presenze (da almeno 45 minuti) che difficilmente Zanoli centrerà nelle prossime nove gare. E che mette in discussione il suo futuro.

"Zanoli al Genoa sta disputando una buona stagione e il Genoa vuole confermarlo anche per la stagione che verrà. I sette milioni di euro pattuiti la scorsa estate sono però ritenuti cifra troppo alta e per questo motivo i due club sono già in contatto per trovare un nuovo accordo non dovesse scattare (come probabile) l'obbligo. L'impressione è che con uno sconto l'affare possa comunque chiudere, ma c'è da trattare: Napoli e Genoa ne stanno già parlando", si legge.