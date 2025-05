Torna di moda Kang-in Lee! Il rinnovo col PSG è in stallo, ma c'è concorrenza

Per il Napoli torna di moda il nome di Kang-in Lee: gli azzurri avevano provato ad aggiudicarsi il talento coreano già nella scorsa finestra di mercato invernale, chiedendolo come contropartita nell'operazione Kvaratskhelia, ma il Paris Saint-Germain aveva fatto muro. Adesso la situazione tra il calciatore e il club francese è cambiata: non è esclusa una cessione in estate, ma il Napoli dovrà fare i conti con molte concorrenti.

Ad annunciarlo è Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato Relevo, che sul suo profilo X scrive: "Le trattative per il rinnovo di Lee Kang-in con il Paris Saint-Germain sono in stallo e il giocatore coreano potrebbe diventare uno dei grandi nomi del calciomercato estivo. Diversi club stanno tenendo d'occhio la sua situazione, anche se finora nessuno ha ancora concluso nulla con il PSG. Lee Kang-in è nel mirino del Napoli e delle squadre di Premier League, Liga spagnola e quelle dell'Arabia Saudita".