Torna di moda Taylor dell'Ajax: piaceva già a gennaio, la cifra per chiudere

vedi letture

Il Napoli segue nuovamente con interesse Kenneth Taylor, centrocampista di proprietà dell'Ajax. Nove gol e sei assist in Eredivisie, sei in Europa League (con due passaggi decisivi) considerando anche le qualificazioni. Il suo nome è già uscito per gli azzurri, anche per il mercato di gennaio scorso quando, però, è stato scelto di non spendere e prendere in prestito Billing. A giugno però le cose cambieranno.

Taylor può giocare sia come Lobotka, cioè da regista difensivo davanti alla difesa, sia come mezz'ala. Dunque potrebbe essere un acquisto di qualità sia per svecchiare il centrocampo - oggi compie 23 anni - sia in prospettiva, visto che ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro, con uno stipendio più che abbordabile. Lo scrive Tmw.