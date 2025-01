Torna in auge anche Ismajli: possibile offerta all'Empoli, cifre e dettagli

Saltato Danilo, pronto a tornare in Brasile, il Napoli deve andare su altri obiettivi per la difesa. Tra questi anche Ardian Ismajli, difensore in scadenza di contratto a giugno con l'Empoli. Le ultime arrivano da Tuttosport: "Gli azzurri hanno sondato la disponibilità di Ardian Ismajli, centrale classe 1996 dell’Empoli, il quale aveva già mostrato interesse al trasferimento già nella scorsa sessione di mercato invernale.

Il presidente toscano Corsi, pur non volendo privarsi del suo capitano, desidera anche monetizzare dalla cessione dell’albanese, che ha il contratto in scadenza a giugno e per il quale non è stato raggiunto un accordo sul rinnovo. L’offerta che don Aurelio ha in mente di presentare è di 3 milioni di euro per Ismajli, considerato da Conte una valida alternativa per puntellare la retroguardia".