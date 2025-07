Tre colpi entro Dimaro! KK: dopo Lang il Napoli ne chiuderà altri due, i dettagli

vedi letture

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di 'Radio Goal' si è soffermato sulle manovre di mercato del Napoli: "Giovanni Manna scatenato in queste ore, vuole . Dopo Marianucci e De Bruyne, il d.s. di comune accordo con Antonio Conte e i vertici societari vorrebbe chiudere tre operazioni entro il ritiro di Dimaro. Una è Lang, che nelle prossime ore diventerà un giocatore del Napoli. Entro questa settimana si farà di tutto per fargli sostenere le visite mediche dopo lo scambio di documenti.

Le altre due operazioni che il Napoli vorrebbe chiudere sono Beukema e Ndoye del Bologna. Per entrambi, comunque, non ci sono ancora gli accordi. Passi in avanti per Ndoye, mentre Beukema che sembrava chiuso non lo è ancora. Beukema sembra pronto a diventare un giocatore del Napoli, però il club azzurro vuole limare qualcosa sulle cifre. E questo limare ha un po' indispettito il Bologna. La quadra sarà comunque trovata".