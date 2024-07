Ufficiale Tutto come concordato da mesi: Demme ha firmato per l'Hertha Berlino

Diego Demme è un nuovo giocatore dell'Hertha Berlino. Il centrocampista, svincolato dopo la scadenza del contratto con il Napoli, ha firmato con il club tedesco. Il centrocampista ex Lipsia, rimasto ai margini nell'ultima stagione al Napoli per sua scelta, giocherà quindi in Zweite Bundesliga, la seconda serie tedesca. Nulla di nuovo per un trasferimento a parametro zero concordato già mesi fa.