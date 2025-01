Tuttosport - Atalanta su Anjorin, c'è la concorrenza anche del Napoli

Ha preso quota nelle ultime ore sul mercato invernale della Serie A il nome di Faustino Anjorin, centrocampista inglese di potenza e muscoli che l'Empoli ha acquistato in estate dal Chelsea e che è stato fino a qui tra i migliori giocatori tra gli azzurri toscani.

Sulle tracce di Anjorin, ricorda l'edizione odierna di Tuttosport, si sta muovendo l'Atalanta ma la Dea non è da sola. Stando a quanto viene riportato sul quotidiano, infatti, l'ex centrocampista del Chelsea è nel taccuino anche di Napoli e Torino per gennaio. Considerando che il Genoa chiude le porte per Frendrup e Bondo ha dato priorità ad un eventuale affondo del Milan, la pista con l'Empoli è oggi la più viva e intensa.

Per l'attacco, invece, la Dea - come vi abbiamo rivelato in anteprima su queste pagine - ha voglia di portare un vice Lookman a Gasperini e questo è stato individuato in Julio Enciso, paraguayano del Brighton. L'Atalanta ha chiesto il giocatore in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra complessiva non troppo diversa dai soldi spesi dal club inglese, nel giugno 2022, per acquistarlo dal Libertad. Le cifre non sono ancora quelle giuste, ma la sensazione è che sia stato solo un primo approccio per una trattativa destinata ad andare avanti anche nei prossimi giorni.