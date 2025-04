Un centrocampista del Benfica è stato proposto al Napoli: la risposta del club

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato Relevo, sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha dato aggiornamenti sulla ricerca del Napoli di un attaccante dal calciomercato. Di seguito le sue parole: "C'è un nome che è stato proposto al Napoli, che gli azzurri hanno preso in visione ma ad oggi non è una priorità. Si tratta di Florentino Luis, giocatore 25enne del Benfica che potrebbe avere un futuro in Italia. Ha il contratto in scadenza nel 2027 ed è stato proposto a diverse squadre tra cui Napoli e Juventus”.

Chi è Florentino Luis.

Centrocampista portoghese del Benfica, classe 1999, di piede destro. È abile a giocare davanti alla difesa, sia in una mediana a due che da playmaker in un assetto a tre, ma all'occorrenza può agire da mezz'ala anche se il gol non è molto nelle sue corde. Infatti 2 centri in 34 presenze questa stagione, nel complesso solo 5 reti in carriera a fronte delle 290 apparizioni: è un profilo utile ad aggiungere muscoli alla squadra visti i 184 centimetri. Ha collezionato esperienza pure in Ligue 1 nel Monaco e in Liga con la maglia del Getafe.