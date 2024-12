Venezia scatenato: non solo Zerbin, in arrivo un altro rinforzo

Il Venezia lavora per rinforzare al più presto la rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco. I lagunari hanno sostanzialmente definito l'arrivo di Alessio Zerbin: l'esterno classe '99 arriverà dal Napoli nell'ambito di un'operazione in dirittura d'arrivo con una formula che sarà di prestito con diritto di riscatto. Ma non sarà il solo acquisto.

Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, il Venezia è in chiusura anche per Cheick Oumar Conde. L'affare è a un passo dalla fumata bianca e il giocatore arriverà a titolo definitivo dallo Zurigo.

Classe 2000, guineano, Condé è un mediano che può ricoprire anche il ruolo di difensore centrale. 1,85 metri di altezza, in questa edizione della Super League svizzera ha giocato 994 minuti in 14 partite, portando a casa un assist. Nove le apparizioni in nazionale, con cui ha esordito nel 2022, anche in questo caso senza segnare.