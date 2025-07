Vice-Meret, Rai: smentite su Falcone! Milinkovic in pole, ma ci sono Leeds e Mou

Il Napoli, dopo aver rinnovato il contratto ad Alex Meret, è alla ricerca di un portiere che possa fargli da vice. Di Vanja Milinkovic-Savic si parla ormai da diverse settimane, ma negli ultimi giorni è emersa anche un'altra possibile opzione: Wladimiro Falcone del Lecce. Di entrambe le piste ha parlato Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport:

"Un'ultima smentita. Il portiere Falcone del Lecce non rientra nei piani azzurri. Resta in pista Milinkovic Savic ma ci sono il Leeds e il Fenerbahce di Mourinho. Non il Galatasaray che tratta Sommer e Svilar", le parole di Venerato a Rai News 24.