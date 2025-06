Vicini tre colpi! Repubblica: prima Lang, poi altri due entro il 17 luglio!

Il Napoli è pronto a piazzare tre colpi di mercato entro il 17 luglio, in preparazione al ritiro di Dimaro-Folgarida. Secondo quanto riportato da La Repubblica, dopo aver concluso le operazioni per De Bruyne e Marianucci, il club partenopeo si appresta a chiudere l'affare per Noa Lang, ormai a un passo dalla maglia azzurra. L'esterno offensivo del PSV potrebbe approdare al Napoli per una cifra compresa tra i 28 e i 30 milioni di euro, bonus inclusi. L’operazione è attesa per l'inizio della prossima settimana, con Lang che sarà il primo dei tre acquisti. Il secondo obiettivo è Juanlu Sanchez, terzino destro del Siviglia. Il direttore sportivo Manna ha riavviato i contatti con il club spagnolo, che ha bisogno di vendere e chiede 20 milioni di euro. Il Napoli ha già presentato un'offerta di 16 milioni e ha raggiunto un accordo con il giocatore. Ora si tratta solo di finalizzare l’operazione con visite mediche e firme.

Infine il terzo acquisto previsto è quello di Sam Beukema, scelto per rinforzare il reparto difensivo. Nonostante il giocatore abbia già un accordo con il Napoli, il Bologna non fa sconti. De Laurentiis ha offerto 25 milioni e sta valutando di inserire Zanoli nell'affare per ridurre le pretese economiche degli emiliani. La prossima settimana sarà cruciale per la conclusione di questa trattativa. Lang, dunque, sarà il terzo colpo di mercato dopo De Bruyne e Marianucci. Il quarto potrebbe essere Juanlu Sanchez del Siviglia. Il quinto, invece, Sam Beukema.