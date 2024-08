Visite terminate per David Neres: si attende l'annuncio ufficiale

Il Napoli è pronto ad ufficializzare David Neres, prossimo colpo del mercato estivo azzurro. L'attaccante brasiliano è atterrato nel pomeriggio di domenica a Roma, all'aeroporto di Fiumicino. Questa mattina l'esterno, in arrivo dal Benfica per circa 28 milioni di euro, si è presentato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche prima della firma del contratto col club azzurro. Ecco le prime immagini del brasiliano.

Aggiornamento. Visite terminate per David Neres, arrivato questa mattina alle 9 a Villa Stuart. L'esterno brasiliano ha sostenuto le visite del caso ed ora dovrebbe firmare il suo contratto col Napoli. Si attende dunque l'ufficialità di De Laurentiis per mettere da subito il giocatore a disposizione di Antonio Conte verso la sfida con il Bologna.