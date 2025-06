Ultim'ora Zanoli, non solo il Bologna: irrompe la Fiorentina per bruciare la concorrenza

vedi letture

Reduce dall'esperienza al Genoa, che però ha deciso di non riscattarlo, Alessandro Zanoli farà ritorno alla casa madre per essere nuovamente ceduto. Eppure la stagione non è stata per niente negativa,. L'impatto con la realtà rossoblù è stato buono, sia con Alberto Gilardino che con Patrick Vieira, raccogliendo complessivamente 33 gettoni con un gol e un assist.

Secondo Tuttomercatoweb.com, su di lui ci sarebbero già le attenzioni di alcuni club del campionato italiano. Uno di questi è il Bologna di Vincenzo Italiano a cui servirebbe un cursore di fascia rapido e di gamba come può essere certamente lui, ma i rossoblù non sarebbero gli unici interessati: c'è da registrare anche un inserimento della Fiorentina: i contatti fra le parti sarebbero in corso con la formazione viola che vorrebbe anticipare la concorrenza.