Zerbin, l’entourage: “3-4 squadre su di lui, ma vuole restare al Napoli”

Nel corso della trasmissione “Bordocampo – II Tempo”, in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Furio Valcareggi, procuratore e membro dell’entourage di Alessio Zerbin

Per quanto riguarda il nostro assistito, Alessio Zerbin, le decisioni verranno prese a Castel di Sangro come d'accordo. Noi siamo pronti a tutto, la volontà del ragazzo è di rimanere; d'altronde, chi rifiuterebbe Napoli? Se rimarrà, si ritaglierà sicuramente il suo spazio, altrimenti cercherà fortuna altrove. Ci sono tre o quattro squadre che vogliono Alessio, ma non mi va di anticipare nulla perché, ripeto, la volontà è quella di rimanere. Se il Napoli dovesse prendere Chiesa, ci sarebbe poco posto per tutti, però stiamo a vedere

Su Berardi: “Berardi è stato un grandissimo giocatore, ha rifiutato tutti i big club nel suo miglior periodo. Possiamo definirlo un animale da Sassuolo. Ora è un po’ invecchiato, è fortissimo, ma bisogna vedere cosa ne rimane veramente di Berardi”.

Su Brescianini: “Per me è un buonissimo giocatore, onnipresente sul campo. È un giocatore importante. Gioca 30 partite l’anno, il che vuol dire che è bravo, serio, educato, sa tenersi in forma e fare bene gli allenamenti. Le presenze non mentono: chi gioca tutte le domeniche è molto forte”.

Su Gaetano: “Gioca molto bene, ma se vuole andare a Cagliari è giusto che vada”.

Su Hermoso e Kvara: “Per quanto riguarda Hermoso, la distanza economica è poca: tra 3,5 e 5 milioni l’accordo si trova, se entrambi lo vogliono. A Kvara va riconosciuto che è il miglior giocatore che il Napoli ha in rosa, ed è giusto aumentargli l’ingaggio. Kvara è un fenomeno”.

Su Spinazzola: “Leonardo è un grande, è un terzino sinistro fortissimo che si adatta anche a centrocampo. Sempre sorridente, simpatico, è un fenomeno! Si fa male un po’ troppo spesso…”.

Su Lindstrom e i futuri fenomeni: “Zerbin è più forte! Due giocatori che esploderanno l’anno prossimo sono Amatucci e Bianco della Fiorentina: sono due centrocampisti!”.