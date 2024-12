Zerbin via a gennaio: conferme sull'Empoli ma due club restano in attesa

A gennaio Alessio Zerbin (25 anni, nella foto) è destinato a lasciare il Napoli e, come appreso da Tuttomercatoweb.com, c'è una destinazione più calda delle altre per l'esterno di centrocampo classe 1999.

Allo stato attuale delle cose c'è l'Empoli in pole position per rilevare Zerbin nel prossimo calciomercato invernale, gli azzurri di Toscana sono in vantaggio rispetto ad altre squadre interessate a fare proprio il calciatore, nello specifico il Genoa e il Venezia. Nei prossimi giorni la situazione sarà poi definita ulteriormente.