Ancelotti sulla graticola dopo l'eliminazione Champions: il Real pensa seriamente a Klopp

Dopo aver salutato con il cuore stretto e qualche lacrima d'affetto il Liverpool, Jurgen Klopp è rimasto lontano dalle panchine da un anno circa, accettando di ricoprire il ruolo di direttore sportivo per il gruppo Red Bull. Eppure, secondo quanto riportato dal quotidiano catalano SPORT, il suo entourage sarebbe aperto a un ritorno ad allenare, a patto che si presenti un progetto che lo convinca.

Al momento, le uniche opzioni che l'allenatore tedesco di 57 anni prenderebbe in considerazione sarebbero la panchina del Real Madrid o la Nazionale brasiliana, si apprende dai colleghi spagnoli: Florentino Pérez, presidente dei blancos, sta riflettendo seriamente sull’ingaggio di Klopp. E persone vicine all'ex Borussia Dortmund avrebbero svelato che il mister accetterebbe di negoziare sia con il club madrileno che con la Seleçao, per tornare a vestire i panni di tecnico da luglio.

L'addio dal Liverpool è stato dettato dal logoramento fisico di Klopp, che infatti ha voluto prendersi un anno sabbatico, lontano dai campi, tuttavia non chiuderebbe alla possibilità di riprendere il suo vero mestiere, seppur con dei progetti sui quali avrebbe pieno controllo e reali possibilità di vincere. Una parte della dirigenza del Real vede in Klopp il profilo ideale per raddrizzare la situazione del club, fresco di eliminazione dalla Champions League per mano dell'Arsenal. Così come la figura giusta per contrastare le mira di Flick al Barcellona. Secondo SPORT, la società di Florentino Perez prenderà decisioni definitive dopo la finale di Coppa del Re contro i blaugrana, ma sta già lavorando al rimpiazzo di Ancelotti.